 حريق يلتهم 20 كشكا و7 محلات تجارية و10 شقق سكنية في أسوان - بوابة الشروق
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حريق يلتهم 20 كشكا و7 محلات تجارية و10 شقق سكنية في أسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 11:51 ص

شهد شارع بيع الملابس والأحذية بمدينة كوم أمبو، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق أسفر عن خسائر مادية فادحة.

وتلقت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو، إخطارا باندلاع حريق، وتم الدفع بـ6 سيارات إلى المنطقة وحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، والذي امتد إلى عمارتين سكنيتين وتسبب في اشتعال 10 شقق سكنية بالكامل، بعدما تمكن الأهالي ورجال الحماية المدنية من إخلاء السكان من العمارتين.

وبعد ساعتين من اشتعال الحريق تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق تسبب في احتراق نحو 20 كشكا و7 محلات تجارية وعمارتين سكنيتين.

من جانبة أكد المهندس شوقي مصطفى، رئيس مدينة كوم أمبو، أنه سيتم رفع أنقاض الحريق وبعدها حصر حجم الخسائر الناتجة عنه، مشيرا أنه سيتم فتح تحقيق موسع لمعرفة سبب الحريق.


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