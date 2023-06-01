قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن المتقدمين للالتحاق بوظائف في الوزارة، تحدثوا خلال لقائهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن كثافة الفصول ومشكلة مصر المتمثلة في الزيادة السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن حديثهم عن تلك الموضوعات ينم عن وعيهم، معقبًا: «كون أنه مبتدئ ويعمل معنا في الوزارة وملم بالكثافات في بعض الأماكن، من النقاط المثيرة».

وأعرب عن سعادته بتطبيق مصر آلية لانتقاء المعلمين، لافتًا إلى أن «هناك طبقات واختبارات متكررة مر بها المتقدمون، من أجل انتقاء الأجود والأكفأ».

وتابع وزير التعليم: «دور المعلم اختلف في الوقت الراهن»، مضيفًا: «مش عاوزين طالب يحفظ معلومات؛ بل طالب ينتج معلومة ويفكر، وفي المقابل نريد معلمًا يساعد الطلاب ويمدهم ويوجههم لمصادر التعلم».

وأكمل: «عصر إنك تحفظ معلومات انتهى، المعلومات زادت وصعب حد يلم بها، لكن التعلم الآن بالاكتشاف والمشروعات وإظهار قدرات المبدعين من الطلاب وإثرائها، والأمر يتطلب معلمًا بمواصفات خاصة جدًا، لو أردنا عمل تطوير جاد للتعليم».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.