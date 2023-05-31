الاتحاد السكندري يحسم مصير المدرب زوران

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مصير المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الاتحاد بقيادة مدربه زوران، قد خسر آخر 3 مباريات له في مسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي والمصري البورسعيدي وبيراميدز.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: «زوران مستمر في القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، ونحن نتمسك باستمراره وقد نجدد عقده لموسم إضافي».

وأضاف: «زوران قدم موسمًا طيبًا مع الفريق السكندري، رغم سوء التوفيق في المباريات الأخيرة، ونتمنى أن نختم الموسم بشكل مثالي، ثم العمل للموسم الجديد».

وعن حقيقة رحيل المهاجم الأنجولي مابولولو في انتقالات الصيف، قال: «لايوجد أي عروض من داخل مصر لـ مابولولو، وأي كلام من هذا القبيل هو مجرد كذب في كذب، اللاعب مستمر وجددنا عقده منذ فترة».