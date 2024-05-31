رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد البرازيلى رودريجو جوس، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى ريال مدريد الإسبانى، تمسكه بالبقاء فى صفوف الميرنجى، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم رودريجو بمغادرة صفوف ريال مدريد، فى الصيف الجارى، خاصة مع اقتراب الفرنسى كيليان مبابى من الانتقال لصفوف الميرنجى.

وأعاد رودريجو، عبر حسابه على منصة «إكس»، نشر تغريدة تكشف عن مستقبله.

وقالت هذه التغريدة: «تنفى حاشية رودريجو أن اللاعب يفكر فى مغادرة ريال مدريد.. يأمل البرازيلى صنع التاريخ فى ريال مدريد، ولا يفكر فى أى خيار آخر».

جدير بالذكر أن هناك أندية مثل مانشستر سيتى وليفربول وأرسنال وباريس سان جيرمان كانت تسعى لضم رودريجو حال رحيله عن ريال مدريد.