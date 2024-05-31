طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد زواج دام عامين ونصف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أنباء طلاق الفنانة نيللي كريم من زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، بعد زواج استمر عامين ونصف.

وبالرغم من تداول أنباء الطلاق، إلا أن نيللي كريم وهشام عاشور لم يعلقا على هذه الأنباء سواء بالتأكيد أو النفي، ومازالت نيللي تحتفظ بصورها مع هشام عاشور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ولم تحذفها.

ونشرت نيللي كريم منذ ساعات عبر خاصية القصص على حسابها بموقع إنستجرام، صورا تتضمن مقولة «يكبر الانسان ثلاثة أضعاف عمره عندما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له"، و"يتوهم الإنسان أن الزواج سيجعله سعيدا".

وشاركت نيللي كريم، في رمضان الماضي بمسلسل فراولة والذي عرض على قناة DMC و منصة Watch it، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، وشارك في العمل بجوار نيللي كريم، الفنانة شيماء سيف، وصدقى صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدى، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامى، وتونى ماهر وآخرين.