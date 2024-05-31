سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا حديث يذكر في الوسط الرياضي العالمي بالوقت الراهن، سوى عن مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق الكرة العالمية لمشاهدة أكبر النجوم.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا السبت الموافق 1 يونيو 2024، على ملعب «ويمبلي» الشهير في لندن.

ومن المتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند حماسية وقوية إلى حد كبير كعادة مباريات الفريقين، ولا يمكن نسيان أهمية المباراة التي يسعى كلا الفريقين للتويج باللقب العريق.

ونستعرض تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند قبل المواجهة المرتقبة:

تقابل فريقا ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في 14 مناسبة من قبل، وصبت الأرقام في صالح «الميرنجي» بتفوق واضح، وجاء كالتالي:

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات.

بينما تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تحفيق الفوز في 3 لقاءات.

وتعادل الفريقين في 5 مناسبات سابقة.

ونجح لاعبو ريال مدريد في تسجيل 24 هدفًا، بينما أحرز لاعبو بوروسيا دورتموند 19 هدفًا.