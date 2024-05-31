الجهاد الإسلامي تنشر مقطع فيديو ثان لرهينة في غزة

نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، مقطع فيديو ثان لشاب محتجز رهينة في قطاع غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من نشر مقطع أول للشاب.

ويقول الشاب في المقطع إنه بخير وبصحة جيدة، رغم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهم الحكومة الإسرائيلية بعدم الرغبة في دفع الثمن المطلوب لإعادة الرهائن إلى وطنهم أحياء.

ودعا الشاب الإسرائيليين إلى التظاهر ضد الحكومة، وتأييدا للتوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وقال إنه يريد العودة إلى وطنه، وإلى والديه وصديقته.