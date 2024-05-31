ترامب يندد بمحاكمته في نيويورك بعد إدانته بـ34 تهمة متعلقة بقضية جنائية: غير منصفة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها "غير منصفة تماما"، وذلك بعد يوم من إدانته بـ34 تهمة متعلقة بقضية تزوير سجلات حسابية للتغطية على تسديد مبلغ لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بُث من مانهاتن: "المحاكمة نفسها، كانت غير عادلة للغاية. لم يكن مسموحاً لنا باستخدام خبيرنا الانتخابي تحت أي ظرف من الظروف لقد رأيت ما حدث لبعض الشهود الذين كانوا في جانبنا لقد صلبوا حرفياً من قبل هذا الرجل".

واتهم ترامب، ، الرئيس الأمريكي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".

وأشار ترامب إلى أن هناك "أشخاص سيئين" يتحملون مسؤولية إدانته بالتهم. كما كرر ادعاءاته بأن القاضي خوان ميرشان كان "متناقضا جدا" في هذه القضية.

ومضى ترامب في انتقاد القاضي خوان ميرشان أكثر، قائلاً: "إنه يبدو كالملاك، لكنه في الحقيقة شيطان".



يأتي ذلك بعد أن أدانته هيئة محلفين في ولاية نيويورك أمس بجميع التهم الموجهة إليه في قضية التلاعب بسجلاته المالية، التي تتضمن محاولة شراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وهذه هي أول مرة في التاريخ يصدر فيها حكم جنائي على رئيس أمريكي سابق أو خلال فترة حكمه. وجاء هذا الحكم بعد خمسة أسابيع من الشهادات والمرافعات الماراتونية بين الإدعاء وفريق الدفاع عن المرشح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وتعد هذه هي المحاكمة الأولى لترامب من ضمن أربع محاكمات متفرقة، بينها محاكمة على المستوى الفيدرالي تتعلق بدوره في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.