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الشرطة الألمانية تطلق النار على امرأة تحمل سكينا في كولونيا

كولونيا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:22 م

أطلقت الشرطة النار على امرأة تحمل سكينا في مدينة كولونيا بغربى ألمانيا اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يعرف على الفور مدى خطورة إصابات المرأة.

ووفقا لتقرير أولي من الشرطة، تعامل رجال الشرطة مع المرأة بعد أن أبلغ الجمهور الشرطة أن المرأة كانت تحمل سكينا.

ويُزعم أن المرأة هددت رجال الشرطة، ثم أطلق الضباط النار عليها بعد ذلك . وتتلقى المرأة الآن العلاج في المستشفى.

ولم يصب أى من ضباط الشرطة. أصيب شرطي ألماني تعرض للطعن في هجوم بسكين في ميدان السوق بمدينة مانهايم، بجروح خطيرة ويخضع لعملية جراحية في المستشفى، حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) اليوم الجمعة.

وأصاب مهاجم يحمل سكينا عدة أشخاص في ميدان بمدينة مانهايم، الواقعة في جنوب غربى ألمانيا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. وأصيب المهاجم.

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