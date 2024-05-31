أول تعليق من بايدن على إدانة ترامب بـ34 تهمة جنائية: يهدد ديمقراطيتنا

بعد ساعات من اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخلفه الحالي جو بايدن و"عصابته"، على حد قوله، بأنهم "فاشيون ومرضي"، رد بايدن على هجوم ترامب محذرا من أنه "يهدد ديمقراطية الولايات المتحدة".

وكتب بايدن، اليوم الجمعة، في تدوينة على منصة "إكس" أن ترامب "يهدد ديمقراطيتنا".

وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، "لقد شكك أولا في نظامنا الانتخابي، ولاحقا، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم توقيفه".

وارفق بايدن تدوينته برابط للتبرع لحملته الرئاسية.

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت أمس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، دانت هيئة المحلفين الرئيس السابق بـ 34 تهمة وجهت اليه في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وقال ترامب "شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم صلبهم بكل معنى الكلمة".