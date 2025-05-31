7 شركات صينية كبرى تدرس ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة والاستحواذ على شركات قائمة

تدرس 7 شركات صينية كبرى، ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وستشمل معظم مشروعات هذه الشركات فى قطاع الصناعة أو استحواذات على شركات مصرية عاملة بالفعل.

شهدت مصر الفترة الماضية، استقبال وفود أعمال صينية بشكل دورى للتعرف على فرص الاستثمار بالسوق المحلية، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

زيارة وفود الأعمال تتزامن مع سعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات صينية بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال عام 2025، ما يرفع إجمالى الاستثمارات الصينية فى البلاد إلى 3.6 مليار دولار، وفق ما قاله رئيس جهاز التمثيل التجارى السابق، يحيى الواثق بالله مطلع العام الجارى.

وقال مصدر مطلع على ملف تلك الشركات، إن هذا التوسع الصينى الملاحظ فى مصر يستهدف قطاعات ومشروعات كبرى، حيث تعمل حاليا شركات صينية فى العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع القطار الكهربائى السريع (LRT)، وفى مجال السيارات، كما أنه من المجالات الأخرى التى أبدت شركات صينية اهتماماً بها مجال التكييفات.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة لهذه الشركات، أكد المصدر أنها استثمارات كبيرة وتقدر بملايين الدولارات، وهذه الاستثمارات كلها هى استثمارات مباشرة بالعملة الصعبة، سواء كانت لإنشاء مشروعات جديدة أو الاستحواذ على مشروعات قائمة.

ولفت إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، وتحديدا من الصين. وعن أسباب هذا الاهتمام المتزايد، أوضح المصدر أن مصر لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمناطق التجارية المختلفة، مما يشجع الشركات الصينية على القدوم إلى مصر، ويأتى ذلك أيضا خاصة بعد قرارات الرسوم الجمركية التى فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا.

وتستقطب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحديدا اهتمام الصين على نحو متزايد، وبلغ عدد المشروعات الصينية فى المنطقة نحو 10 منذ مطلع 2025، وباستثمارات 828.5 مليون دولار، بقطاعات الملابس والمنسوجات، وسلاسل توريد الأجهزة المنزلية، والخلايا الشمسية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والنشا المعدل والبروتين النباتى، والكلور القلوى.

ويميل الميزان التجارى بين البلدين لصالح الصين، حيث استوردت مصر منها ما يعادل 15.5 مليار دولار العام الماضى، بينما صدرت القاهرة ما قيمته 400 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وزاد التبادل التجارى بين مصر والصين بنسبة 15.34% خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل إلى 4.013 مليار دولار مقابل 3.479 مليار دولار، فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات اطلعت عليها «الشروق».

وارتفع إجمالى واردات السلع الصينية إلى مصر فى الربع الأول من العام بنسبة 15.66% لتصل إلى 3.892 مليار دولار مقابل 3.365 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما صعدت الصادرات المصرية إلى بكين بنسبة 6.1% لتصل إلى 121 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار.