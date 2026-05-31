اليابان والفلبين تبحثان تصدير صواريخ أرض-بحر

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم الأحد أنه سيتم إطلاق محادثات بشأن تصدير صواريخ أرض-بحر من اليابان إلى الفلبين.

وكشف كويزومي عن ذلك في محادثات مع الصحفيين بعد عقد اجتماع مع وزير الدفاع الفلبيني في سنغافورة ، في وقت سابق من اليوم، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تكون صواريخ تايب-88 الموجهة من سطح إلى سفينة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية من بين الصواريخ المرشحة للتصدير.

ويعتقد أن الجانب الفلبيني أظهر اهتماما بشراء الصواريخ، حيث استخدمتها قوات الدفاع الذاتي اليابانية في تدريبات باليكاتان متعددة الأطراف في مانيلا في الفترة من أبريل حتى مايو.