فالفيردي وأراوخو يقودان قائمة أوروجواي في كأس العالم 2026

أعلن مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، القائمة النهائية للمنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا و كندا والمكسيك.

ويخوض منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا وكاب فيردي والسعودية.

وشهدت القائمة تواجد داروين نونيز، لاعب الهلال السعودي رغم غيابه عن المباريات منذ فترة، فيما غاب لويس سواريز، فيما يتواجد نجمي برشلونة وريال مدريد، رونالد أراوخو وفيدريكو فالفيردي.

وجاءت قائمة منتخب أوروحواي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت (إنتر ناسيونال) - فيرناندو موسليرا (إستوديانتيس) - سانتياجو ميلي (مونتيري).

خط الدفاع: جويليرمي فاريلا (فلامنجو) - رونالد أراوخو (برشلونة) - خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا) - ماتياس أوليفيرا (نابولي) - خواكين بيكيريز (باليمارس) - ماتياس فينيا (ريفر بليت).

خط الوسط: مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) - إيمليانو مارتينيز (بالميراس) - رودريجو بنتانكور (توتنهام) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) - أجوستين كانوبيو (فلومينينسي) - خوان مانويل سانابريا (سالت ليك) - جيرورجيان دي أراسكايتا (فلامنجو) - نيكولاس دي لا كروز (فلامنجو) - رودريجو زاليازار (براجا) - فاكوندو باليستري (باناثانايكوس) - ماكسيميليانو أراوخو (سبورتنج لشبونة) - بريان رودريجيز (كلوب أمريكا).

الهجوم: رودريجو أجيري (تيجرس) - فيديريكو فينياس (ريال أوفييدو) - داروين نونيز (الهلال السعودي).