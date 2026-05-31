مسئولة السياسة الخارجية بالمفوضية الأوروبية تزور باكستان غدا

من المقرر أن تزور مسؤولة السياسة الخارجية بالمفوضية الأوروبية كايا كالاس، باكستان غدا الاثنين من أجل إجراء مشاورات ثنائية وحضور الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، حسبما قال الاتحاد الأوروبي في بيان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان ستترأسها كالاس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار. ومن المتوقع أن يتناول الحوار التعاون في عدة مجالات ومناقشة المسار المستقبلي للعلاقات بين باكستان والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن الحوار يمثل فرصة للجانبين لتقييم العلاقات الثنائية وفقا لخطة المشاركة الاستراتيجية التي تم توقيعها في يونيو 2019 بهدف تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والمتعلقة بالتنمية.

ومن المقرر أن تلتقى كالاس خلال زيارتها بالرئيس الباكستاني آصف على زارداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.