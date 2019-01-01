 القوات اليمنية تنجح في إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للمليشيا الانقلابية غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات اليمنية تنجح في إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للمليشيا الانقلابية غربي البلاد

صنعاء - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:54 م

أفادت مصادر عسكرية يمنية ، بأن القوات اليمنية المشتركة في مدينة "الحديدة " غربي البلاد ، أسقطت اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع "مسيرة" بدون طيار ، تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية "الدريهمي".

ونقلت قناة "العربية " الإخبارية عن المصادر قولها ، إن طائرة الاستطلاع كانت تحلق في سماء "الدريهمي " جنوب الحديدة، وتحاول رصد وتصوير المواقع العسكرية ، قبل أن يتمكن جنود القوات المشتركة من استهدافها وإسقاطها.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية كثفت تحركاتها التصعيدية باتجاه مديرية "الدريهمي " في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة وسائر المحاور والمناطق في المدينة وجنوبها ، لتحقيق تقدم عبر هجمات وتسللات بكثافة نارية باستخدام القصف المدفعي والصاروخي والأسلحة المختلفة ، حيث لجأت مؤخراً، إلى استخدام الطائرات "المسيرة " المفخخة والاستطلاعية بكثافة.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق ، استعادة السيطرة بشكل كامل على شرق مديرية "كتاف " في محافظة "صعدة " الواقعة شمالي البلاد.

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