تراجعت صادرات مصر من الصناعات اليدوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11% لتسجل نحو 98.702 مليون دولار، في مقابل 110.385 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأشار المجلس التصديري للصناعات اليدوية - في تقرير صادر اليوم الأربعاء - إلى وجود انخفاض في صادرات القطاع خلال شهر يونيو الماضي لتسجل قيمتها نحو 14.382 مليون دولار، في مقابل 18.419 مليون دولار خلال يونيو 2018، بتراجع قدره 22%.

ولفت المجلس إلى أن صادرات الحرف اليدوية انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.7% لتسجل 49.968 مليون دولار، في مقابل 52.435 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، كما شهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعا بنسبة 18.9% لتسجل قيمة الصادرات نحو 48.734 مليون دولار، في مقابل 57.95 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وكان المجلس التصديري قد أعلن في بداية العام الجاري استهدافه نمو حجم صادرات القطاع بنسبة 10% خلال العام الجاري لتسجل 231.839 مليون دولار، في ظل تحقيق القطاع نموا بالصادرات قدره 4% خلال العام الماضي لتبلغ نحو 210.763 مليون دولار، في مقابل 202.882 مليون دولار خلال عام 2017.