انتهاء تنفيذ مشروع حماية منطقة وادي البيضا بمدينة دهب

أعلن المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية منطقة وادي البيضا بمدينة دهب من أخطار السيول، والتي تضمنت تنفيذ بحيرة وحاجز ترابي.

وقال فريد، إن منطقة وادي البيضا تقع شمال غرب مدينة دهب في الطريق المؤدي إلى مدينة نويبع وتعد من المناطق غير الآمنة وغير المهددة للحياة وعلى الرغم من ذلك يقطن بها أكثر من 20 ألف نسمة، بمناطق مساكن مبارك والعصلة وإسكان الشباب وفنادق ومنتجات سياحية، إضافة إلى عدد من المباني العشوائية المخالفة والتي جرى إزالتها.

وأضاف مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، ان وزارة الري ومحافظة جنوب سيناء تعاونا لتنفيذ مشروع حماية المنطقة من أخطار السيول، مشيرًا إلى رصد جهاز تطوير العشوائيات 7.5 مليون جنيه لصالح حماية منطقة وادي البيضا حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بها.