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أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيجرى اليوم الأربعاء، تسليم 48 وحدة سكنية من الإسكان بديل العشوائيات بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الرويسات العشوائية بالكامل وإنشاء 496 وحدة سكنية عن طريق صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه للقضاء علي العشوائيات بالمنطقة.

وأشار إلي أن هذه الوحدات كاملة المرافق من مياه وغاز طبيعي وصرف وتليفونات، ومن المقرر أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعا بعد موافقة جهاز تنمية سيناء على الأسماء.

وأوضح المحافظ أن هذه الوحدات تعد بديل أمن للمنازل العشوائية التي جرى إزالتها بمنطقة الرويسات؛ كونها تقع في مناطق خطرة مثل: مجرى السيل والضغط العالي، والتي قد ينذر تواجدها بتلك المناطق بوقوع كوارث محتملة في المستقبل.