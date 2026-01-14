فلايت رادار يرصد إقلاع طائرة نتنياهو إلى وجهة غير معروفة

رصد موقع «فلايت رادار»، اليوم الأربعاء، إقلاع طائرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وجهة غير معروفة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، تزايدت في الساعات الأخيرة، المؤشرات التي تُنذر باحتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران. ومن بين هذه المؤشرات، إقلاع طائرة نتنياهو «جناح صهيون»، من قاعدة نيفاتيم الجوية.

وعادة ما تلجأ تل أبيب في الحروب إلى إجلاء طائرة «جناح صهيون» للاختباء وتجنب القصف، وغالبًا ما تتوجه الطائرة إلى قبرص.

وفي وقت سابق، قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة «رويترز»، إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة «العديد» الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

ولم يكن لدى السفارة الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي.

وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» اليوم الأربعاء، إن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول، حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وأضاف المسئول لرويترز: «طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران».