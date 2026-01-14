مستشفيات غزة تستقبل 15 شهيدا خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 شهيدًا، منهم شهيدان جديدان و13 شهيدًا جرى انتشالهم، ولا توجد إصابات.

وأشارت إلى وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية فصل الشتاء إلى 25 حالة وفاة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 449 شهيدًا، و1246 إصابة، و710 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأفادت بارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و439 شهيدًا، و171 ألفًا و324 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.