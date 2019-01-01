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بث مباشر.. فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 11:03 ص

تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، ثم جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات اليوم الأول للمؤتمر:

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