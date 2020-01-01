3 طرق مختلفة لتقديم فتة العيد

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يعد طبق "الفتة" من الأكلات التي يكثر تقديمها خلال عيد الأضحى المبارك بعد ذبح الأضحية، وحتى تقدمي لعائلتك الفتة بطريقة مميزة، عليك بالاستعانة بالطرق التي نستعرضها في السطور التالية:

1- فتة الكسكسي المغربية

يمكن استخدام لحم الأضحية في تقديم طبق فتة على الطريقة المغربية التي تسمى "فتة الكسكسي".

- المقادير:

150 جرام عيش مقلي

250 جرام كسكسي

500 جرام لحم موزة

500 جرام كوسة

500 جرام طماطم

500 جرام باذنجان

500 جرام فلفل أخضر

205 جرام زبادي

200 جرام حمص مسلوق

150 جرام صلصة شطة

* طريق التحضير

- يتم سلق لحم الموزة والخضار حتى ينضجوا، ثم ينقع الكسكسي في شوربة الموزة لمدة ربع ساعة.

- وضع الخبز ثم طبقة من الكسكسي ثم الخضار ثم الحمص المسلوق.

- توضع القليل من صلصة الزبادي أو الصلصة الحارة فوق الفتة وتقدم ساخنة.

2- فتة الشاورما السوري

وعن النوع الثاني من الفتة التي يمكن تقديمها في عيد الأضحى، وهي فتة على الطريقة السورية.

* المقادير:

- نصف كيلو لحم مقطع شرائح

- ملعقة صغيرة زيت ذرة

- حبة فلفل أحمر مقطع

- 2 حبة فلفل أخضر مقطع

- بصلة مقطعة شرائح

- بصلة مفرومة

- 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

- نصف كوب بقدونس مفروم

- ملعقة كبيرة سماق

- 3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

- ملعقة صغيرة بهارات شاورما لحم

- كوب أرز بسمتي

- 4 أرغفة خبز لبناني أبيض مقطع ومقلي

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة قرنفل بودرة

- 3 أوراق لورا

* الصوص:

- ملعقة كبيرة ثوم مفروم

- 3 ملاعق كبيرة مايونيز

- علبة زبادي

- ملعقة صغيرة خل

*طريقة التحضير:

1- تسوية الأرز بوضعه في ماء مغلي مع إضافة الكاري والكركم والقرنفل وورق لورا.

2- تتبل اللحمة في صحن عميق بالملح والفلفل والبصل المفروم والسماق والفلفل الحار وعصير الليمون وتترك لمدة 30 دقيقة.

3- وضع القليل من الزيت ثم أضيفي اللحم وقلبي لمدة 10 دقائق ثم يضاف له شرائح البصل ومكعبات الفلفل وتقليبهم لمدة 3 دقائق.

4- إضافة الطماطم والبقدونس على الخليط السابق وقلبيهم لمدة دقيقتين ثم يرفع من على النار.

* عمل الصوص

يتم قلي الثوم ويضاف عليه المايونيز والزبادي وملعقة صغيرة من الخل لصنع الثومية، ثم قومي بتحضير طبق التقديم ويوضع فيه الخبز المحمص ثم طبقة من الثومية ثم طبقة من الأرز ثم خليط اللحم والبصل.

3- فتة الخل والثوم

أما الطريقة الثالثة فهي المصرية التي تقدم مع الخل والثوم.

* المقادير:

- ١ ملعقة ونصف كوب أرز

- ٢ رغيف خبز

- ٤ ملاعق كبيرة ثوم مفروم

- صلصة طماطم

- زبدة

- شوربة لحم

- نصف كوب خل

- بصلة متوسطة لسلق اللحم

- كيلو لحمة

- ملعقة صغيرة حبهان مطحون

- ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

- ورق لورا

- ملح وفلفل (حسب الرغبة)

* طريقة التحضير:

1- سلق اللحم في ماء مع إضافة الحبهان وورق اللورا والمستكة وبصلة متوسطة الحجم، وتترك على النار حتى تمام النضج.

2- عمل الأرز من خلال وضع القليل من الزبدة في إناء ثم إضافة شوربة اللحم بالكمية المناسبة ثم وضعه على نار هادئة حتى تمام النضج.

3- تقطيع الخبز لقطع صغيرة ووضع على النار لتحميصه، ثم تجهيز الصلصة بواسطة تحمير الثوم المفروم في السمن حتى يصبح لونه ذهبي ثم يضاف له الخل.

4- إضافة الصلصة على السمن والثوم والقليل من شوربة اللحمة وتترك حتى يصبح قوامها سميك ويضاف لها الملح والفلفل الأسود، بعد الانتهاء من تسوية كل الطعام يوضع الخبز المقطع مع قليل من الصلصة في صينية التقديم ثم الأرز ثم يوضع الصلصة فوق الصينية بأكملها مع وضع قطع لحم.