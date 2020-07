هنأ مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، المسلمين في مختلف دول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.



وقال بايدن، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "أنا وزوجتي جيل بايدن نتمنى لكل أصدقائنا وجيراننا المسلمين عيد أضحى مبارك، ونأمل في أن تُقبل تضحياتكم في هذا اليوم وتُزيدكم قوة في هذه الأوقات المليئة بالتحديات.. عيد مبارك".



ويحتفل المسلمون في مختلف دول العالم اليوم الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

.@DrBiden and I wish all our Muslim friends and neighbors a blessed #EidAlAdha. May your sacrifices on this day be accepted and strengthen you during these challenging times. Eid Mubarak!