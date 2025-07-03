إصابة 15 شخصا جراء تحطم طائرة قفز بالمظلات في نيوجيرسي بأمريكا

نُقل 15 شخصا إلى المستشفى بعد أن خرجت طائرة للقفز بالمظلات عن المدرج وتحطمت في منطقة أشجار قرب مطار في جنوب ولاية نيوجيرسي، مساء الأربعاء، وفقا للسلطات.

وقع الحادث في مطار كروس كيز / حوالي 21 ميلا (8ر33 كيلومترا) / جنوب شرق فيلادلفيا، وتعلق بطائرة من طراز سيسنا 208 بي كانت تقل 15 شخصا، بحسب ناطق باسم إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، التي أكدت أن الحادث يخضع للتحقيق.

وأظهرت لقطات جوية لحطام الطائرة موقعها مع وجود عدة قطع من الحطام في مكان قريب. وكانت سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى تحيط بالموقع.

وقالت ويندي مارانو، المتحدثة باسم مستشفى كوبر الجامعي في مدينة كامدن بولاية نيوجيرسي، إن ثلاثة أشخاص يخضعون للتقييم في مركز الإصابات التابع للمستشفى، بينما يُعالج ثمانية آخرون من إصابات أقل خطورة في قسم الطوارئ.

وأضافت أن أربعة آخرين، وصفت إصاباتهم بأنها "طفيفة"، ينتظرون مزيدا من التقييم. لكنها لم تستطع تقديم تفاصيل دقيقة عن طبيعة الإصابات.

وأشارت مارانو إلى أن فرق الطوارئ ووحدة الإصابات التابعة للمستشفى تواجدت في موقع التحطم.