عمليات إجلاء وتضرر منازل بسبب حرائق الغابات في جزيرة كريت اليونانية

أدى حريق غابات هائل سريع الانتشار في جزيرة كريت اليونانية إلى عمليات إخلاء لفنادق ومنازل في وقت مبكر من يوم الخميس مع اجتياحه للمناطق الساحلية.

وقالت السلطات إن أوامر الإخلاء صدرت في ثلاثة مواقع خارج ميناء إيرابيترا على الساحل الجنوبي للجزيرة. وأفادت تقارير بتضرر المنازل بعد أن اجتاحت ألسنة اللهب الغابات الواقعة على سفوح التلال بفعل الرياح القوية.



وأضاءت الحرائق السماء وانتشرت نحو المناطق السكنية. وقال مسؤولون إن العديد من السكان عولجوا من صعوبات في التنفس، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة.

ويعمل أكثر من 150 من رجال الإطفاء في المنطقة، بينما لم تعمل طائرات إسقاط المياه والطائرات الهليكوبتر طوال الليل، في الجزيرة التي تعد إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان.