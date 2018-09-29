المفوضية الأوروبية تجري مفاوضات مع عملاق لصناعة الأدوية بشأن لقاح ضد كورونا

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اختتام "محادثات استكشافية" مع شركة أدوية لعملية شراء محتملة للقاحات ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وفي حال التوقيع على عقد، ستشتري الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لقاحات من شركة سانوفي الفرنسية العملاقة للأدوية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وقالت المفوضية إنها تريد وضع إطار عمل لشراء 300 مليون جرعة. وجاء في بيان صحفي أنها لا تزال تخوض "محادثات مكثفة" أيضا مع شركات أخرى لتصنيع لقاحات.

ووصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين المباحثات مع سانوفي بأنها "حجر الزاوية المهم الأول" لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للقاحات.