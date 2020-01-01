أوكرانيا تسعى للحصول على أكبر تعويض من إيران عن الطائرة التي أسقطتها

جزء من حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران في صورة بتاريخ الثامن من يناير 2020.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن طائرة أوكرانية أسقطتها إيران في الثامن من يناير كانون الثاني، مضيفا أن المحادثات مع إيران، التي بدأت يوم الخميس، لن تكون سهلة.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737 بعد أن اعتقدت خطأ أنها صاروخ، في وقت تصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا حتفهم، ومن بينهم 57 كنديا.

وقال كوليبا في بيان نشرته الوزارة بعد اجتماع بين وفدين من البلدين في كييف ”سنحقق العدالة مهما كلفت من الوقت والجهد“.

وقالت الوزارة إنه سيجري الإفصاح عن المزيد من التفاصيل يوم الجمعة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في فبراير شباط الماضي إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي عرضت إيران تقديمها لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.

وبدأ فريق دولي فحص الصندوقين الأسودين اللذين كانا على متن الطائرة.

وقال دبلوماسي أوكراني كبير الأسبوع الماضي إن نص تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين أظهر أن هناك تدخلا بصورة غير قانوني مع الطائرة.