 بعثة الأمم المتحدة لدى العراق: مستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات حرة ونزيهة في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثة الأمم المتحدة لدى العراق: مستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات حرة ونزيهة في البلاد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 11:34 م

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الجمعة، بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في البلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت البعثة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "نرحب بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 يونيو 2021"، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تلبي مطلبا شعبيا رئيسيا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.

وأضافت أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور.

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

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