كشف الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، عن ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 120.69 نقطة خلال شهر فبراير2026 (أولي) مقابل 118,88 نقطة خلال شهر يناير2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%، وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية.

- الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ليبلغ 140,48 نقطة خلال شــهـر فبراير 2026، مقارنة بشـهـر يناير 2026 حيــث بلــغ 128,82 نقطة بنسبه ارتفاع قدرها 9.05% وذلك لظروف السوق وهيئة الدواء المصرية.

كما زاد الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات ليبلغ 459,74 نقطة خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير 2026 حيث بلغ 355,65 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 29.27%، وذلك حسب العرض والطلب.

- الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

تراجع الــرقم القيـاسي لصناعة المنسوجات ليبلـغ 149,59 نقطة خــــلال شهــر فبراير 2026 مقــارنة بشــهــر يناير 2026 حيــث بلــــغ 161,52 نقطة بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 7.39% وذلك لانخفاض عدد ورديات العمال في شهر رمضان.

كما انخفض بلـغ الرقـم القياسـي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 106,61 نقطة خـــلال شهــــر فبراير 2026 مقــارنـة بشــهر يناير 2026 حــيــث بــلـــغ 124,18 نفطة بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 14,15٪ وذلك بسبب الانتهاء من عقود تتبع وزاره التربية والتعليم.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.