مدير «استخلاص العجينة»: نعمة إلهية وراء تصدر الياسمين المصري للأسواق العالمية

قال المهندس محمد ندا مدير مصانع استخلاص عجينة الياسمين، إن زهر الياسمين المصري من أجود الأنواع العالمية، لأن الله أنعم على الأراضي المصرية بصفات خاصة، منها مكونات التربة الجيدة التي تساهم في زيادة الإنتاج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الياسمين الجيد تكون رائحته زكية، مشيرًا إلى أن فصل الصيف هو أفضل وقت لزراعة الياسمين لأنه نبات صيفي يحتاج إلى درجة حرارة عالية كي ينضج، وكلما ارتفعت درجات الحرارة زادت الإنتاجية.

وأوضح أن جني محصول الياسمين يأتي أيضًا في الصيف، بالتزامن مع إجازات المدارس؛ لتوفير الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن المصنع يتسلم الياسمين بالكيلو، أمّا الأسعار فيحددها السعر العالمي، حسب العرض والطلب.