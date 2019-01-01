كشف ملابسات اختطاف مهندس في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من ربة منزل بغياب زوجها مهندس عقب خروجه من مسكنه لمقابلة أحد الأشخاص.



ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغة وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها.



وأقرت بأنه نظرا لمرور زوجها بضائقة مالية فاختمر في ذهنهما فكرة اختلاق الواقعة والإدعاء كذبا باختطافه وإيهام أشقائه بوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، وإنه مدين للأخير بمبلغ مالي، وذلك لإجبار أشقائه على دفع المبلغ المالي المشار إليه مقابل إنهاء الخلافات المالية بينهما وإطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك توجه زوجها للاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بمحافظة الإسماعيلية، واختلاقهما واقعة الخطف على النحو المشار إليه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.