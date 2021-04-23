طوكيو تسجل 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 758 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1484 حالة) وفي الثلاثينات (887) وفي الأربعينيات (583) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 507 حالات تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 95 شخصا، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 667، بارتفاع بواقع 41 حالة عما كان عليه أمس الجمعة.

وسجلت مقاطعة "أوكيناوا" رقما قياسيا من حالات الإصابة وهو 439 .