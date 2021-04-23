 طوكيو تسجل 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 31 يوليه 2021 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

طوكيو تسجل 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 11:14 ص

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت 4058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة بواقع 758 حالة عما تم تسجيله أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1484 حالة) وفي الثلاثينات (887) وفي الأربعينيات (583) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 507 حالات تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 95 شخصا، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على مستوى البلاد 667، بارتفاع بواقع 41 حالة عما كان عليه أمس الجمعة.

وسجلت مقاطعة "أوكيناوا" رقما قياسيا من حالات الإصابة وهو 439 .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك