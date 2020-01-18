أحمد موسى ينتقد أداء المنتخب بعد مغادرة الأولمبياد: الخسارة 1 زي 17

انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء المنتخب الوطني تحت 23 سنة الذي ودّع أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة بهدف نظيف.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء السبت: "ربنا ثم الشناوي أنقذوا مصر من فضيحة كريوية وهزيمة كبيرة.. لولا الشناوي كنا شيلنا شيل.. وهو أحسن حارس في الأولمبياد".

وأضاف أن المنتخب الوطني لم يظهر هجوميًّا إلا في كرة واحدة طوال المباراة، واصفًا الأداء في المباراة بأنه كان ضعيفًا للغاية، وهاجم لاعب بيراميدز رمضان صبحي قائلًا إن أداءه كان فرديًّا بشكل كبير.

وانتقد موسى، فكرة الاكتفاء باللعب المشرف وليس العمل على حصد ميدالية، وقال: "الهزيمة 1 / 0 ليست أداء مشرفًا، كنا نهاجم حتى لو هنخسر.. الخسارة 1 زي 17.. قولنا العبوا لعبكم ولو خرجنا نخرج بشرف".

في المقابل، كال موسى المديح لمنتخب كوت ديفوار الذي غادر البطولة من الدور ذاته لكن بعد أداء ملحميًّا على مدار البطولة، إذ غادر بخسارة درامية أمام منتخب إسبانيا "5/2"، لكن الفريق كان مذهلًا في دور المجموعات بعدما صعد إلى جانب البرازيل، وأقصى منتخب ألمانيا من المجموعة التي ضمّت أيضًا المنتخب السعودي الذي خسر مبارياته الثلاث.