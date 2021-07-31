بوسطة تكنولوجى: حجم التجارة الإلكترونية فى مصر لا يتعدى 5 % من التجارة العالمية

محمد عزت: نستهدف توصيل 5 ملايين شحنة فى مصر بنهاية العام الجارى.. ونقدم خدماتنا فى السعودية فى الربع الأول من العام المقبل



قال المهندس محمد عزت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بوسطة تكنولوجى ان شركته تستهدف توصيل 5 ملايين شحنة فى مصر بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن بوسطة تقوم بتوصيل نحو 300 ألف شحنة شهريا فى مصر، وهوما يجعلها إحدى أكبر الشركات فى السوق المصرية حاليا فيما يتعلق بتوصيل طرود التجارة الالكترونية.

وكشف عزت عن تنفيذ شركته حاليا جولة تمويلية جديدة هى الاكبر فى تاريخها وسوف يستخدم التمويل الناتج عنها فى افتتاح 5 أسواق دولية جديدة خلال عامين.

وأشار عزت الي أن اجمالى عدد الجولات التمويلية التى اجرتها الشركة منذ بداية عملها فى مصر بلغت نحو 3 جولات تمويلية الأولى كانت بقيمة نصف مليون دولار وتمت من قبل مستثمرين اجانب ومصريين فى حين جاءت الجولة التمويلية الثانية مع عدة جهات ابرزها شركة «دى بى دى» التابعة لهيئة البريد الفرنسية واخيرا جولة تمويلية بالشراكة مع عدة مستثمرين من المنطقة العربية والولايات المتحدة الأمريكية أبرزها سيلكون باديا.

وأوضح ان الشركة تعمل حاليا على جولة تمويلية رابعة ستكون الأكبر ضمن جولاتها التمويلية السابقة تستهدف منها تمويل توسعاتها الخارجية بالأسواق التى تعتزم الشركة اقتحامها الفترة المقبلة. واشار إلى أن الشركة توصل نحو 15 ألف شحنة يوميا، منوها إلى ان هناك بعض المشاكل الصغيرة جدا التى قد تواجه أى شركة توصيل، وهو ما تعمل الشركة على حلها بشكل سريع من خلال حلولها التكنولوجية، منوها إلى ان حجم التجارة الالكترونية فى مصر لا يتعدى نحو 5% من إجمالى حجم التجارة العالمية. وحول عدد العملاء للشركة سواء افراد او مؤسسات قال عزت ان شركته تمتلك حاليا نحو 3500 عميل نشط فى مصر، مشيرا إلى ان منتجات العملاء تصل بنسبة 90% من المناطق فى مصر فى اليوم التالى لطلب الخدمة من خلال تطبيق يساعد العميل على تتبع شحنته.

.واشار عزت إلى ان الشركة تمتلك نحو 19 نقطة فى مصر يتم استخدامها لتوصيل المنتجات مشيرا إلى عدد المندوبين تخطى حاليا 500 مندوب، ويتم التوصيل لجميع شركات التجارة الالكترونية مثل سوق كوم، جوميا، ونون، بالاضافة إلى العلامات التجارية المعروفة والبراند المتنوعة وحتى اصحاب المشروعات الصغيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بالتوسع خارجيا قال عزت ان شركته تستهدف التوسع فى عدد من بلدان الشرق الاوسط وأفريقيا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كينيا، والمغرب فى اطار خطتها التوسعية فى السوق الخليجية وأفريقيا، وتابع سيتم تقديم خدمتنا فى السعودية فى الربع الأول من العام المقبل 2022، حيث يجرى حاليا اجراء الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. وتابع: استراتيجية الشركة للتوسع فى باقى الدول الخليجية كالإمارات والكويت ستتم خلال عامين إلى ثلاثة اعوام المقبلة، منوها إلى انه على الرغم من سرعة النمو فى تلك الدول الا ان المنافسة ستكون شديدة مع المنافسين فى هذه الاسواق.