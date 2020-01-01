نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارت القدرات بالتربية الرياضية بنين وبنات والفنون التطبيقية والجميلة والموسيقية والتربية الفنية

أجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب جولة لتفقد اختبارت القدرات بكليات التربية الرياضية بنين بالهرم، والتربية الرياضية بنات بالجزيرة، والفنون التطبيقية بالجيزة، والتربية الموسيقية بالزمالك، والفنون الجميلة بالزمالك والتربية الفنية بالزمالك.



ورافقه في جولة الفنون الجميلة الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد الكلية السابق، الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، وفي جولة التربية الرياضية بنات الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، والتربية الرياضية بنين الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية، الفنون التطبيقية الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والتربية الفنية الدكتور محمود حامد، والتربية الموسيقية الدكتورة شيرين عبد اللطيف.



شملت الجولات أيضا متابعة أعمال كنترول القدرات والوقوف على عملية تصحيح الامتحانات ورصد النتيجة النهائية أولاً بأول في ضوء توصيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات إدارة الجامعة.



وأشاد الدكتور حسام رفاعي بانضباط عملية اختبارات القدرات بكليات الجامعة وفق إجراءات محددة وصارمة، لتسهيل عملية الاختبارات على الطلاب وانجازها في سرعة ودقة دون قلق أو خوف وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان والتنظيم في ظل تعليمات معلنة.



وأكد اهتمام جامعة حلوان بأبنائها الطلاب فهم أساس العملية التعليمية وهم نصب أعيننا وهم مستقبل الوطن والجامعة.