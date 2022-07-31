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مصر
عبدالمنعم سعيد: دور مصر في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية شريف وأخلاقي
فخري الفقي يكشف كواليس مفاوضات اتفاق مصر مع صندوق النقد: مرونة الصرف والدعم
أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني: نأمل في انتهاء الجلسات التحضيرية قريبا
موعد صرف مبلغ الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين
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وزير الداخلية التركي: ضبط 242 كيلوجرام كوكايين على متن سفينة
وزير النقل: أجزاء أخرى من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت قد تنهار
انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 43 ألفا و77 سريرا
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رونالدو يعلق على عودته لمانشستر يونايتد
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس يسحق نانت برباعية ويتوج بطلا للسوبر الفرنسي
علم الزمالك يظهر في تتويج سان جيرمان بالسوبر الفرنسي
رأي
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كانت على وشك السقوط.. إليسا تتعثر على المسرح أثناء حفلها في لبنان
معتز هشام عامل نظافة مع عمرو يوسف في وعد أبليس
تامر حسني عن مشاركته بحفل نادي ألميريا الإسباني: كنت خايف ومتوتر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يشارك بدعم حفل لويزا فيا روما الخيري
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فخري الفقي: رفع البنك المركزي لسعر الفائدة كسر حدة الارتفاع في التضخم
البترول: مودرن جاس وصلت الغاز الطبيعي إلى 191 ألف عميل خلال عام
رئيس شعبة الدواجن: بيع الدواجن بـ28 جنيها في المزرعة ليس عادلا للمنتِج
حوادث وقضايا
ضبط شخصين سرقا صندوقي الإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالقليوبية
حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل.. نائب محافظ مطروح: كل الحالات تخرج من المستشفى بنهاية اليوم
لا يوجد شبهة جنائية.. إخلاء سبيل زوج سيدة سقطت من الطابق الرابع بالشرقية
إخماد حريق نشب داخل