كشف طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفين أوكونور، آخر تطورات إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن «بايدن» لا يزال يشعر بصحة جيدة.

وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأحد، أن نتيجة اختبار كورونا التي أجريت للرئيس الأمريكي صباح اليوم جاءت إيجابية، معلنًا أن «بايدن»، سيواصل إجراءات العزل الصارمة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس السبت، إصابة الرئيس جو بايدن مجددًا بفيروس كورونا، إذ ظهرت نتائج اختباره إيجابية مرة أخرى.

وحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور كيفين أوكونور، إن الرئيس بايدن لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا بعد إيجابية فحصه، لكنه سيستأنف إجراءات العزل الصحي.

وكتب بايدن على حسابه بموقع «تويتر»: «اليوم أثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى.. ليس لدي أي أعراض ولكن سيتم عزلي من أجل سلامة كل من حولي».