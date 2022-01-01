روسيا تعلن استهداف قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود بطائرة مسيرة أوكرانية

قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزجاييف، إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول.



وكتب رازفوزجاييف على تطبيق تلجرام: "صباح اليوم (الأحد)، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي الذي تحتفل به موسكو الأحد".



وأوضح أن طائرة مسيرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى إصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح.



وصرح رازفوزجاييف، بأن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعيا سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".



وكانت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرج أشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين.



وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.



وفي الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.



وفي الأسابيع الأخيرة، انتقلت القوات الأوكرانية إلى الهجوم من جديد في الجنوب لاستعادة هذه الأراضي التي خسرتها وحققت بعض النجاح.



ودمرت الضربات الأوكرانية الأربعاء جسرا مهما في خيرسون المدينة التي تحتلها القوات الروسية.