 روسيا تعلن استهداف قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود بطائرة مسيرة أوكرانية - بوابة الشروق
الأحد 31 يوليه 2022 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعلن استهداف قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود بطائرة مسيرة أوكرانية

وكالات
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:02 ص
قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزجاييف، إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول.

وكتب رازفوزجاييف على تطبيق تلجرام: "صباح اليوم (الأحد)، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي الذي تحتفل به موسكو الأحد".

وأوضح أن طائرة مسيرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى إصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح.

وصرح رازفوزجاييف، بأن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعيا سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".

وكانت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرج أشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وفي الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقلت القوات الأوكرانية إلى الهجوم من جديد في الجنوب لاستعادة هذه الأراضي التي خسرتها وحققت بعض النجاح.

ودمرت الضربات الأوكرانية الأربعاء جسرا مهما في خيرسون المدينة التي تحتلها القوات الروسية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك