نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها «ساعة بيضا»

طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «ساعة بيضا»، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهي من من كلمات الشاعر أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان، وتوزيع روبير أسعد، وميكس وماستيرينغ فادي جيجي.

وتقول كلمات الأغنية: «بلَحظَة صارْ الكَونْ كلّو خْيالْ.. وما عِدِتْ إقشَعْ لمّا قرَّبِتْ لَيّي.. مِشْ ذَنبَكْ إنِتْ ما مْرَقِت عالبالْ.. ذنبي أنا الـ ما شافوكْ عينيّي.. ساعَة بيضا لِمْ شِفْتَكْ.. شِفتْ الدّنيي قدّامي.. من يوم لـ أنا عرِفْتَكْ..يا عِيني لا تنامي».

وروجت نجوى للأغنية عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: «ساعة بيضا لكل الناس اللي قلبهم أبيض»، واقتربت مشاهدات الأغنية من المليون الأولى في ساعات قليلة.

وكانت نجوى كرم، طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة «حلوة الدنيي» على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.