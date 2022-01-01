الجيش الجزائري: ضرورة إدراج التعاون مع الكاميرون في إطار بروتوكول عسكري

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة على ضرورة إدراج التعاون بين الجيشين الجزائري والكاميروني، في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه من الطرفين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية بالعاصمة، للوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية الكاميرون، المكلف بالدفاع جوزيف بيتي أسومو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري هام.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن الفريق أول شنقريحة، أكد أن هذه الزيارة ستشكل تمهيدا لتعاون عسكري يجسد الإرادة السياسية لقائدي البلدين في إرساء تعاون متنوع ويعكس الديناميكية المرجوة في العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري، أن هذه الزيارة ستشكل تمهيدا لتعاون عسكري مفيد لكل البلدين، وذلك بغض النظر عن الظرف الأمني، الذي تعرفه القارة الأفريقية، فضلًا عن كونها تمثل دليلا على العزم المشترك لتجسيد الإرادة السياسية لقائدي البلدين، قصد العمل سويا على إرساء أسس تعاون متنوع، قائم على الحوار الصريح، والتشاور المتبادل، من أجل معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد استعداد جيش بلاده للتشاور بخصوص الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات في مجال تعزيز القدرات العسكرية مع الكاميرون.

من جهته، أشاد الوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية الكاميرون، المكلف بالدفاع جوزيف بيتي أسومو بيتي أسومو، بحرص الجزائر على تقوية أواصر التعاون والتنسيق مع بلاده، وكذلك باقي الدول الأفريقية بغية الحفاظ على السلم والاستقرار، لاسيما من خلال الدعم المتعدد الأشكال، الذي تقدمه في سبيل استتباب الأمن عبر ربوع القارة الأفريقية كافة.