رئيس مركز ومدينة سمالوط يتابع أعمال زراعة بعض الأشجار في قرية بني خالد

صرح أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، بأنه تم اليوم البدء في حملة تشجير بقرية بني خالد، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، ضمن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا الجاري تنفيذها تحقيقًا لاستراتيجية الدولة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحسين الخدمات المتاحة للمواطنين وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأشار رئيس المركز، في بيان صحفي، إلى أنه تم زراعة 20 شجرة نوع توكاما إندونيسي، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية بني خالد بقيادة عادل عوض رئيس القرية، وإحدى الجمعيات الاهلية بالقرية ضمن البرنامج الذي تم إعداده بالتنسيق مع الجمعية للمساهمة في تطوير ورفع مستوى الخدمات بالقرية.

ولفت إلى أن قرية بني خالد تعد من أكثر قرى المركز احتياجًا ووقع عليها الاختيار كنموذج لتطوير العديد من القرى الأخرى من خلال توحيد الجهود مع عدد من المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع والمدني والقيادات الشعبية والمواطنين.