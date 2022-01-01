استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 ألفا و966 إصابة جديدة و83 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و40 ألفا و25 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 172 ألفا و86 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و727 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و391 ألفا و26 إصابة، وتم تسجيل 61 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 141 ألفا و998 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في تشيلي، تسجيل 7 آلاف و997 إصابة جديدة و25 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و241 ألفا و546 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و577 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و352 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و123 ألفا و25 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و280 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2783 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و680 ألفا و35 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و969 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 940 حالة إصابة جديدة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و186 ألفا و739 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و313 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و5 آلاف و257 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و291 حالة.

وفي كوبا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 109 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و99 ألفا و60 إصابة.. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و159 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و776 ألفا و627 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و727 حالة.