خبراء اليونسكو يوصون بوضع مدينة فينيسيا على قائمة التراث المعرض للخطر

أوصى خبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بوضع مدينة البندقية "فينيسيا" الإيطالية الخلابة وبحيرتها في عداد المواقع المعرضة للخطر في قائمة التراث العالمي الخاصة بالمنظمة، وذلك بسبب العديد من الأخطار.

وحذر خبراء من الوكالة الأممية اليوم الاثنين من أن :" آثار التدهور المستمر بسبب التدخل البشري، ومن بين ذلك التنمية المستمرة وآثار تغير المناخ والسياحة الجماعية تهدد بإحداث تغييرات لا رجعة فيها في القيمة العالمية المتميزة للمدينة".

ويؤمل أن يؤدي إدراج "فينيسيا" في قائمة التراث المعرض للخطر إلى مزيد من الالتزام من الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والوطني والدولي لتطوير استراتيجيات تصحيحية فعالة ومستدامة.

وستنظر لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في التوصية في اجتماعها في سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة قد رفضت قبل عامين، توصية مماثلة من الخبراء بوضع المدينة على ما يسمى بالقائمة الحمراء.

وتم إدراج "فينيسيا" والبحيرة المحيطة بها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة منذ عام 1987.

وعلى مدار عقود ، شهدت "فينيسيا" فيضانات متكررة، وبشكل خاص في شهور فصلي الخريف والشتاء، رغم أن نظام الحماية من الفيضانات يحمي الآن المدينة المنخفضة بشكل منتظم، والتي تعاني أيضا من السياحة الجماعية.