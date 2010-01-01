تراجع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ألمانيا بشكل أكبر في 2022

تراجع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ألمانيا مجددا العام الماضي، على الرغم من تعهد الحكومة الائتلافية بتسريع عمليات البناء.

وفي نهاية 2022، كان هناك نحو 088ر1 مليون شقة اسكان اجتماعي للأشخاص منخفضي الدخل في جميع أنحاء البلاد، أقل بمقدار 14 ألف وحدة من العام السابق عليه، وفقا لأرقام قدمتها الحكومة ردا على سؤال من المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المتطرف.

وكانت الحكومة التي تتألف من ثلاثة أحزاب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد أعلنت اعتزامها بناء 100 ألف وحدة اسكان اجتماعي كل عام.

وفي العام الماضي، تم بناء 22545 وحدة اسكان اجتماعي.

وتقوم الدولة بتنظيم ايجارات شقق الاسكان الاجتماعي. ويسمح فقط للأشخاص الذين ترى السلطات أنهم بحاجة إليها بالسكن فيها. وبعد فترة غير محددة، يمكن تأجير الشقق في السوق بشكل عادي. ويختلف طول هذه الفترة من ولاية إلى أخرى.

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