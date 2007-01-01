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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك والشباب السعودي، والتي ستقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

ويواجه فريق الزمالك نظيره الشباب على ملعب الملك فهد بالطائف، في السادسة من مساء اليوم الإثنين، في البطولة العربية للأندية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

فيما يمثل الشباب في مواجهة اليوم كل من:

كيم سيونج جيو في حراسة المرمى

الدفاع: فواز الصقور، اياجو سانتوس، حسان تمبكتي

خط الوسط: حسين الصبياني، جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا

الهجوم: عبدالإله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده.