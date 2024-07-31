الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون الثنائي المثمر والإيجابي مع إيران

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استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش مشاركة الأخير في مراسم تنصيب الرئيس التي أقيمت أمس في البرلمان الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، نقل الوزير تهاني رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتوفيق والسداد.

فيما حمّل الرئيس الإيراني، وزير الخارجية الإماراتي تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي المثمر والإيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود إرساء السلام وترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.



