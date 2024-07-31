 الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع إيران لدعم استقرار المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع إيران لدعم استقرار المنطقة

طهران/ أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:17 م

استقبل الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، على هامش مشاركته في مراسم تنصيب بزشكيان التي أقيمت أمس الثلاثاء في البرلمان الإيراني.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاربعاء، إن وزير الخارجية نقل تهاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتمنياته للرئيس الإيراني بالتوفيق والسداد.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي المثمر والإيجابي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود إرساء السلام وترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.


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