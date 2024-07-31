 مصرع شخص وإصابة سيدتين إثر اصطدام قطار الإسكندرية- القاهرة بسيارة تريلا بالمنوفية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة سيدتين إثر اصطدام قطار الإسكندرية- القاهرة بسيارة تريلا بالمنوفية

مصطفى الملاح
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 12:04 ص

لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدتان آخرتان، إثر اصطدام قطار الإسكندرية- القاهرة، بسيارة تريلا أمام طوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة تريلا أمام طوخ طنبشا بالمنوفية، والذي أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة سيدتين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتوقفت حركة سير القطارات الإسكندرية- القاهرة، وحركة السيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.


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