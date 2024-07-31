سوريا : الكيان الصهيوني ارتكب عدوانا إرهابيا في طهران باغتيال هنية

أدانت سوريا اليوم الأربعاء، "الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن "تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في مواجهة آلة العدوان الإجرامية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمةً جديدةً عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية. لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن سوريا تدين هذا "العدوان الصهيوني السافر، وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعتبر أن استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها".

وأكدت سوريا "وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".