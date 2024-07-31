البورصة المصرية توسع مكاسبها اليوم

وسعت البورصة المصرية مكاسبها اليوم الأربعاء، وارتفعت بصورة ملحوظة مقارنة بأمس، أول أيام الصعود بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض. ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.17%، ليصل إلى مستوى 29378.8 نقطة.

بدأت البورصة الصعود أمس بسبب التفاؤل بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، وصرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة 820 مليون دولار. ورجح متعاملون تأثير هذه الموافقة على البورصة اليوم، ما دفعها إلى توسيع مكاسبها، رغم حادث اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة المقاومة الإسلامية في غزة (حماس)، في العاصمة الإيرانية فجر اليوم، وما قد يعنيه من زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتضرر اقتصاد مصر جراء انخفاض إيرادات قناة السويس.

وفي نهاية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 29039.42 نقطة. وكان قد هبط المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.64% في جلسة الإثنين، ليصل إلى مستوى 28851.23 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.19%، ليصل إلى 29036.32 نقطة في جلسة الأحد.

تراجعت البورصة يوم الأربعاء، بعد مكاسب لعدد من الجلسات، بتأثير من بعض عمليات جني الأرباح المحدودة، حيث كانت خسائر المؤشر طفيفة. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 29090.5 نقطة.

ووفقًا لبعض المحللين في السوق، فإن المؤشر الرئيسي يتحرك في نطاق مستويات مقاومة تتراوح بين 29346 و29496 و29708 نقطة، وقد يتحرك نحو مستويات دعم عند 28984 و28773 و28622 نقطة.